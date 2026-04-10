أخبار بني سويف.. مناقشة الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع الاستثمار والصناعة.. ومدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يناقش مع جمعية مستثمري بياض العرب آليات دفع الأنشطة | صور

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعا اليوم، مع جمعية مستثمري منطقة بياض العرب الصناعية، للوقوف على الوضع القائم بالمنطقة ،والعمل على توفير الاحتياجات والمطالب اللازمة للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية

حضر الاجتماع: رئيس جمعية مستثمري منطقة بياض العرب الصناعية عصام سليمان ، مدير الاستثمار بديوان عام المحافظة سلمى فتحي، ومدير منطقة بياض العرب الصناعية أحمد سعد ،بجانب أمين الصندوق حسن فاروق وعدد من المستثمرين أصحاب المشروعات بالمنطقة

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع الاستثمار والصناعة، وفي مقدمتها موقف المرافق والخدمات الأساسية التي تخدم المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال تتعلق بتطوير البنية التحتية داخل المنطقة ، مثل مشروعات المياه والكهرباء والصرف والطرق الداخلية

محافظ بني سويف يزور النادي الرياضي ويحفز أبطال اليد وكرة القدم بعد إنجاز الصعود.. ورسائل طموحة لمستقبل الرياضة بالمحافظة

قام اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بزيارة نادي بني سويف الرياضي، يرافقه السيد بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، حيث كان في استقبالهم مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء سامي توفيق.

وجاءت الزيارة في إطار تهنئة الفريق الأول لكرة القدم والفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بعد إنجازهما اللافت بالصعود إلى دوري القسم الثاني (الممتاز ب) للموسم الرياضي 2025/2026، في إنجاز يعكس تطور مستوى الرياضة بالمحافظة.

بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، اليوم، وفدًا من شركة للاتصالات في حضور بلال حبش نائب المحافظ، محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم، لبحث آليات التعاون في مجال تطوير التعليم الفني وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل.

ضم الوفد نجلاء نصير مستشار الرئيس التنفيذي للشركة ، عادل عبد الرحمن مدير العلاقات الحكومية، أحمد حسين مدير عام المسؤولية المجتمعية،رامي عزت مدير إدارة الدعم اللوجستي.