بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، وفدًا من شركة للاتصالات في حضور بلال حبش نائب المحافظ، محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم، لبحث آليات التعاون في مجال تطوير التعليم الفني وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل.

ضم الوفد نجلاء نصير مستشار الرئيس التنفيذي للشركة ، عادل عبد الرحمن مدير العلاقات الحكومية، أحمد حسين مدير عام المسؤولية المجتمعية،رامي عزت مدير إدارة الدعم اللوجستي.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية تخصيص إحدى المدارس الفنية بنطاق المحافظة لتطويرها، بما يتيح تخصيص مدرسة تكون الدراسة فيها لمدة 3 سنوات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل أو استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية والهندسية.

وأكد المحافظ ترحيب المحافظة بالتوسع في تلك النوعية من المدارس المتخصصة، لما يمثله من إضافة نوعية لمنظومة التعليم الفني وتضاف إلى سلسلة المدارس النوعية التي تحظى بها المحافظة ، موجّهًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أكثر من مدرسة فنية للمفاضلة بينها لاختيار الأنسب لتنفيذ المشروع قبل بداية العام الدراسي الجديد 2026/ 2027.