محافظ بني سويف يُوجه برفع درجة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم

وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتفعيل خطة المحافظة المتبعة خلال الأعياد والمناسبات، مع رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات والأجهزة التنفيذية، مكلفًا السيد بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام المساعد، بمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات ميدانيًا، والتأكد من جاهزية كل قطاع وفق اختصاصاته، مع تحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وعدم تأثرها خلال فترة الاحتفالات.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن ومسؤولي مشروعات النظافة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات أولًا بأول، خاصة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين والشوارع الرئيسية، مع الاهتمام بالمظهر الحضاري، ورفع كفاءة تلك المواقع لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين، مع زيادة معدلات العمل خلال فترات الذروة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات.

وأكد المحافظ ضرورة تفعيل خطط الطوارئ بكافة القطاعات، وانتظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة، مع التأكد من جاهزية الأطقم الفنية وتوافر المعدات، وتحديد البدائل الوظيفية بكل موقع خدمي لضمان استمرارية العمل بكفاءة في مختلف الظروف، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية وربطها على مدار الساعة، لتلقي البلاغات والشكاوى والتعامل الفوري معها، بما يضمن سرعة الاستجابة واحتواء أي طارئ وتحقيق الانضباط في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أيام الاحتفالات.