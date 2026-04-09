بني سويف.. برنامج تدريبي لرفع كفاءة الفرق الطبية في التعامل مع حالات التسمم الطارئة

اختُتمت فعاليات برنامج تدريب "أساسيات السموم" الذي استهدف العاملين بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة بالمستشفيات، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة الصحة د. هاني جميعة، وبإشراف د. حنان حسين مدير الطب العلاجي، ومتابعة د. خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات، وتنسيق د. إسراء حسن منسق التدريب بإدارة المستشفيات.

واستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث تولّت تقديمه د. رانيا سيد، مسئول السموم بإدارة الطب العلاجي، متضمناً مجموعة من المحاضرات والتدريبات العملية التي ركزت على أسس التعامل السريع والفعال مع حالات التسمم بمختلف أنواعها.

ويأتي هذا التدريب في إطار حرص مديرية الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعّالة.