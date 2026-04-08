خلال اللقاء الأسبوعي مع المواطنين.. محافظ بني سويف يوجه بحلول عاجلة

في لقاء اتسم بالتفاعل المباشر، استمع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لشكاوى المواطنين، بينما تولى المسؤولون التنفيذيون عرض الردود والتفسيرات، ليدور نقاش حول كل حالة على حدة، انتهى بتكليفات واضحة للتنفيذ.

بدأت المناقشات بشكوى من أحد أهالي مركز ناصر بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنزله بقرية طحا بوش، حيث طرح المواطن تفاصيل المشكلة، وتبع ذلك توضيح من مسؤولي شركة الغاز حول العوائق الفنية المرتبطة بضيق الشارع وعدم توافر الاشتراطات اللازمة، ليتدخل المحافظ موجهًا بالمعاينة الميدانية الفورية بمشاركة جميع الأطراف، وإعادة تقييم الموقف على الطبيعة.

وانتقل اللقاء إلى شكوى من قرية الحلابية تتعلق بتسريب مياه مجهولة المصدر، حيث عُرضت المشكلة، وتناولت الجهات المختصة الاحتمالات الفنية، فيما دار نقاش حول طرق تحديد المصدر، ليُكلف المحافظ بإجراء تحاليل لعينات المياه، ومتابعة الموقف ميدانيًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خزانات الصرف.

وفي ملف التضامن، طُرحت حالة إنسانية لمواطن من ذوي الهمم بمركز ببا، حيث جرى استعراض موقفه واحتياجاته، وتناول النقاش آليات الدعم المتاحة، لينتهي بتوجيه المحافظ بصرف إعانة عاجلة، إلى جانب دعم مستمر، مع استكمال إجراءات كارت الخدمات المتكاملة.

كما تطرق اللقاء إلى شكوى خاصة بوجود ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بشارع البشري، حيث عرضت الجهات المعنية ما تم من إجراءات، وتناول النقاش أسباب المشكلة، مع التأكيد على إزالة الخلل ومراجعة التوصيلات.