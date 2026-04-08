محافظ بني سويف يبحث خطط التطوير وزيادة فرص العمل

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه، الدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وذلك بحضور الأستاذ أحمد بدوي مدير العلاقات العامة بالمجموعة، في إطار دعم وتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، خاصة الكيانات الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، لما لذلك من أثر مباشر في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.

وناقش المحافظ مع نائب رئيس مجلس الإدارة الموقف الحالي لمصانع المجموعة بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، لاسيما ما يتعلق بخطط التوسع، وتطوير خطوط الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري.

ووجّه المحافظ بضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة المحافظة والمجموعة، لتذليل أية معوقات قد تواجه خطط التوسع، مؤكدًا أن بني سويف تمتلك مقومات واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

من جانبه، أعرب الدكتور ممدوح العربي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه المحافظة لقطاع الاستثمار، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية، والذي يسهم في تهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفزة للنمو.

وأشار إلى أن مجموعة العربي تضع ضمن أولوياتها التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.