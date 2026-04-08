أخبار بني سويف| افتتاح الملتقى الأول للتوظيف بالجامعة الأهلية.. و10 رحلات عُمرة هدية للأمهات المثاليات

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

افتتاح الملتقى الأول للتوظيف بجامعة بني سويف الأهلية

استقبل الدكتور طارق علي، القائم باعمال رئيس جامعه بني سويف الاهليه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والسيد بلال حبش ضمن فعاليات الملتقى الأول للتوظيف بجامعة بني سويف الأهلية، حيث تفقد رئيس الجامعة والمحافظ عددًا من معامل الجامعة، للوقوف على الإمكانيات التعليمية والتقنية المتاحة، ومدى جاهزيتها لدعم العملية التعليمية وربطها بسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا محمد توفيق نائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار، والدكتورة إيناس يحيى نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتور باسم انور رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب.

تفاعل لافت بين المحافظ والطلاب في ملتقى التوظيف بجامعة بني سويف الأهلية

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف،فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لـ جامعة بني سويف الأهلية، والذي نظمته الجامعة بمقرها بشرق النيل، بحضور " بلال حبش" نائب المحافظ، الدكتور طارق علي رئيس الجامعة، والمهندس شريف حبيب عضو مجلس الأمناء" المحافظ الأسبق"، الدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمستثمرين وممثلي الشركات المشاركة.

وخلال الفعاليات، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع الطلاب، حيث صعد إلى مسرح الجامعة ووجّه لهم رسالة تحفيزية، أكد خلالها أن المرحلة الحالية تتطلب ربط التعليم بسوق العمل بشكل حقيقي، مشدداً على أهمية الاستمرار في التطوير والتدريب وبناء القدرات الذاتية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة. وقد قوبل حديثه بحفاوة كبيرة من الطلاب الذين عبّروا عن سعادتهم بالتفاعل والتصفيق، في مشهد عكس روحاً إيجابية وحواراً مباشراً اتسم بالتشجيع والدعم.

10 رحلات عمرة هدية.. محافظ بني سويف يكرم الأمهات المثاليات

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،الاحتفالية التي تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة مديرية التضامن لهذا العام،

وذلك بحضور:الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،ريهام سيد مدير إدارة الأسرة والطفولة، ومن المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : بكر الشنراوي نائب رئيس مجلس الأمناء ، جمال صابر المدير التنفيذي للمؤسسة

وفى كلمته أكد محافظ بني سوف سعادته بالتواجد في مثل هذا اليوم ،معربا عن خالص تقديره واعتزازه بكل أم مصرية والتي تمثل نموذجاً حقيقياً للعطاء والتضحية فهي بمثابة تاج على الرؤوس،مضيفا أن الكلمات لا تفي بالتعبير عن حجم وتضحيات كل أم من الأمهات المثاليات، والتي كرمها المولى سبحانه عزوجل أفضل تكريم



