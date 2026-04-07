افتتاح الملتقى الأول للتوظيف بجامعة بني سويف الأهلية

استقبل الدكتور طارق علي، القائم باعمال رئيس جامعه بني سويف الاهليه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والسيد بلال حبش ضمن فعاليات الملتقى الأول للتوظيف بجامعة بني سويف الأهلية، حيث تفقد رئيس الجامعة والمحافظ عددًا من معامل الجامعة، للوقوف على الإمكانيات التعليمية والتقنية المتاحة، ومدى جاهزيتها لدعم العملية التعليمية وربطها بسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا محمد توفيق نائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار، والدكتورة إيناس يحيى نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتور باسم انور رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متطورة، تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والتطبيقات العملية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. كما أشار إلى أن الملتقى يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز فرص التوظيف لطلابها وخريجيها، من خلال إتاحة التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات المختلفة.

ومن جانبه، أشاد المحافظ بما شاهده من تجهيزات متقدمة داخل المعامل، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير المنظومة التعليمية، وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وشملت الجولة تفقد عدد من المعامل المتخصصة، حيث استمعا إلى شرح مفصل من القائمين عليها حول الأجهزة والتقنيات المستخدمة، وآليات تدريب الطلاب على المهارات العملية، بما يعزز من فرصهم التنافسية في سوق العمل.

ويأتي تنظيم الملتقى الأول للتوظيف في إطار حرص جامعة بني سويف الأهلية على دعم طلابها وخريجيها، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتوظيف، من خلال التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات.



