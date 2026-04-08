محافظ بني سويف يناقش آليات توفير الدعم المالي لمشروعات التنمية مع نائب وزير المالية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ ، سارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية.

وخلال اللقاء ناقش محافظ بني سويف، مجالات التعاون المشترك في عدد من المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها بين الجانبين وعلى رأسها مستجدات تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية، بجانب مناقشة آليات توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات التنموية الجارية بالمحافظة،وسبل تعزيز الحوكمة المالية وتطوير الأداء المالي بما يتوافق مع الخطط والمستهدفات الحكومية

يأتي اللقاء على هامش زيارة نائب وزير المالية لحضور ختام فعاليات البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية ،الذي تشرف علي تنفيذه وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة ، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة وتدعيم التواصل بين المواطن ومتخذي القرار.