مهارات التفاوض والمناظرات العامة.. ندوة بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف

نظّمت كلية السياسة والاقتصاد ندوة بعنوان "مهارات التفاوض والمناظرات العامة"، وذلك في إطار استكمال الجلسات التدريبية لطلاب نموذج محاكاة وزارة الخارجية المصرية، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد نور البصراتي، عميد الكلية، والدكتور محمد علي أبو عقرب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة الشيماء عبد السلام، المشرف الأكاديمي لنموذج المحاكاة، وبحضور الدكتور نجاح الريس، عميد الكلية السابق، والدكتور محمود التحوي، رئيس قسم الإحصاء، والدكتور محمد راشد، منسق شعبة اللغة الإنجليزية، وحاضر في الندوة الدكتور أحمد مختار، استشاري المناظرات والتفاوض والسياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من طلاب الكلية ومشاركة من طلاب كليات مختلفة.

وأوضح الدكتور طارق، أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تنمية مهارات طلابها في مجالات التفاوض والحوار وبناء الحجج المنطقية، بما يؤهلهم للمشاركة الفعالة في المحافل الأكاديمية والدبلوماسية، ويعزز من قدراتهم على التفكير النقدي واتخاذ القرار، وجاءت هذه الندوة ضمن فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي لنموذج المحاكاة، تناولت أسس التفاوض الفعّال، ومهارات إدارة المناظرات، وآليات عرض الرؤى بشكل احترافي، إلى جانب تدريب الطلاب على تقنيات الإقناع والتواصل الفعّال في البيئات المهنية.