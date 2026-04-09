بني سويف: حملات للنظافة ومواجهة التعديات وتحسين الخدمات للمواطنين

في ضوء توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة المرافق والإنارة، ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ففي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري جهودها الميدانية، حيث تم متابعة تطبيق قرار غلق المحلات وترشيد استهلاك الكهرباء، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع الحيوية منها ميدان المديرية وشارع الرياضي وأحمد عرابي وعبد السلام عارف وكورنيش النيل وبورسعيد وشارع المدارس وطريق السادات و23 يوليو وكوبري بلبل وشارع البشري، فضلاً عن قيام إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بمشتل شارع 17 ببني سويف الجديدة وزراعة الأشجار بشارع عبد السلام عارف وميدان الزراعيين، وامتدت أعمال النظافة إلى القرى حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات بطريق مصرف المحيط بقرى باروط وإهوة وبلفيا، كما تم إزالة عدة حالات تعدٍ على أملاك الدولة بقرية بياض العرب.

وفي مركز ومدينة ببا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين جهودها في تحسين مستوى الخدمات، حيث تم استقبال المواطنين وبحث مطالبهم، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية ومنها بورسعيد والجنينة وفياض والبوسطة وامبابي والإسعاف ومعمل البرج والمطحن بفابريقة ببا وشارع الشيخ وخورشيد والمشروع والوحدة المحلية ومركز الشباب، كما تم متابعة تنفيذ برامج تدريب الشمول المالي وريادة الأعمال بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية، وعلى مستوى القرى تم تنفيذ أعمال نظافة وتمهيد وتسوية بعدد من الشوارع بقرى قمبش وسدس وجزيرة ببا وطنسا وهلّية، في حين تم تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن ضبط 2 طن أعلاف مجهولة المصدر وتحرير 12 محضرًا لمخالفات متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة ناصر، كثفت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم جهودها في أعمال النظافة والتجميل حيث تم تنفيذ حملة موسعة شملت عددًا من الشوارع الرئيسية منها جمال عبد الناصر وبورسعيد والمركز الجديد وشجرة الدر وسعد زغلول والبنك الأهلي وطريق بني زايد ومدرسة محمد فريد والمستوصف ومنطقة الجامع الكبير والمرور وفاطمة الزهراء والطريق السريع، مع توريد المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم متابعة غلق المحال لترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب تنفيذ حملات تموينية بالتنسيق مع التموين أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمحلات عامة و9 تقارير لتجار التموين تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وغلق المحال التموينية أثناء مواعيد العمل وعدم وجود سجل تفتيش.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصل الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهوده لمتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية لتسريع إنجاز ملفات التصالح وتصفير المتغيرات، كما تم عقد لقاء مفتوح لفحص شكاوى المواطنين وتكليف الجهات المختصة بسرعة الحل، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة وتمهيد طريق قاي/ إهناسيا بداية من مسجد النصر حتى طريق بني سويف الفيوم، ورفع تراكمات المخلفات من أرض السيجلة بمدخل قرية النويرة وتوريدها لمصنع التدوير بسمسطا، مع استمرار جهود إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب استمرار أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة والتصدي لأي تعديات في المهد.