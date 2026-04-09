تكثيف التواجد الميداني .. محافظ بني سويف يُواصل متابعة تطبيق مواعيد غلق المنشآت التجارية

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، واصل كامل علي غطاس، السكرتير العام، من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، متابعة جهود تطبيق قرار الحكومة بشأن تنظيم مواعيد غلق المنشآت التجارية والمحال العامة.

وتابع السكرتير العام مساء أمس الإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية لتفعيل قرار مواعيد الغلق القانونية للمحال والمنشآت التجارية في الشوارع والميادين العامة، بالإضافة إلى تخفيض إنارة إعلانات الطرق.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وتكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط الحركة العامة في الشارع.