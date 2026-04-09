محافظ بني سويف يزور النادي الرياضي ويحفز أبطال اليد وكرة القدم بعد إنجاز الصعود.. ورسائل طموحة لمستقبل الرياضة بالمحافظة

قام اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بزيارة نادي بني سويف الرياضي، يرافقه السيد بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، حيث كان في استقبالهم مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء سامي توفيق.

وجاءت الزيارة في إطار تهنئة الفريق الأول لكرة القدم والفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بعد إنجازهما اللافت بالصعود إلى دوري القسم الثاني (الممتاز ب) للموسم الرياضي 2025/2026، في إنجاز يعكس تطور مستوى الرياضة بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بما حققه فريق كرة القدم من صعود مستحق قبل نهاية دوري القسم الثالث ، بعد تصدره مجموعته، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح الإصرار والعمل الجماعي.

كما هنأ فريق كرة اليد على إنجازه التاريخي بالصعود إلى الدوري الممتاز (ب)، بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى، مشيدًا بالأداء المتميز للفريق والجهاز الفني، والدعم المتواصل من مجلس إدارة النادي.

ووجّه المحافظ خلال لقائه باللاعبين عددًا من الرسائل التحفيزية، مؤكدًا أن ما تحقق هو بداية حقيقية وليس نهاية الطريق، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح مليئة بالإصرار للحفاظ على هذا المستوى والتقدم نحو مراكز متقدمة، مشددًا على أن بني سويف تمتلك من المواهب والقدرات ما يؤهلها لتبوء مكانة متميزة على خريطة الرياضة المصرية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعوّل كثيرًا على هؤلاء اللاعبين كنماذج مشرفة، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع اسم بني سويف في مختلف المحافل الرياضية.

ومن جانبهم، أعرب اللاعبون والأجهزة الفنية ومجلس إدارة النادي عن تقديرهم لزيارة المحافظ وحرصه على دعمهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل دافعًا قويًا لهم لبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.