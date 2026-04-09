محافظ بني سويف يناقش مع جمعية مستثمري بياض العرب آليات دفع الأنشطة | صور

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعا اليوم، مع جمعية مستثمري منطقة بياض العرب الصناعية، للوقوف على الوضع القائم بالمنطقة ،والعمل على توفير الاحتياجات والمطالب اللازمة للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية

حضر الاجتماع: رئيس جمعية مستثمري منطقة بياض العرب الصناعية عصام سليمان ، مدير الاستثمار بديوان عام المحافظة سلمى فتحي،ومدير منطقة بياض العرب الصناعيةأحمد سعد ،بجانب أمين الصندوق حسن فاروق وعدد من المستثمرين أصحاب المشروعات بالمنطقة

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع الاستثمار والصناعة، وفي مقدمتها موقف المرافق والخدمات الأساسية التي تخدم المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال تتعلق بتطوير البنية التحتية داخل المنطقة ، مثل مشروعات المياه والكهرباء والصرف والطرق الداخلية

أكد محافظ بني سويف استمرار تعزيز التنسيق بين الجمعية والجهات المعنية بالمحافظة ، للتيسير على المستثمرين وأصحاب المشروعات ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات ،مشيراً إلى حرص الدولة على مساندة ودعم قطاع الاستثمار مع التطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.



