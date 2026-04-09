المركز التخصصي بمستشفيات جامعة بني سويف يستقبل 5 آلاف مريض خلال الربع الأول

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أعلن المركز الطبي التخصصي بمستشفيات الجامعة استقبال نحو 5 آلاف مريض خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تزايد ثقة المواطنين في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حمادة عشري، مدير المركز الطبي التخصصي.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذا الإقبال المتزايد يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في تطوير القطاع الصحي، ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية.

وأوضح أن المركز أجرى نحو 1600 فحص رنين مغناطيسي، واستقبل 425 حالة ضمن مبادرة «100 مليون صحة» لدعم صحة المرأة المصرية، كما تم صرف 255 مصلًا ولقاحًا من وحدة الأمصال، بما يؤكد الدور الحيوي للمركز في خدمة المجتمع، ونجاح خطة تطوير الخدمات الطبية واستحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المركز يضم منظومة متكاملة من الوحدات والعيادات التخصصية، تشمل معمل الباثولوجي، ووحدة الرنين المغناطيسي، ووحدة الحقن المجهري، وعيادات المسالك البولية، والفيروسات الكبدية، والرمد، والمرأة الآمنة، وغيرها من التخصصات التي تخدم قطاعًا واسعًا من أبناء المحافظة، مشيدًا بالجهود المتميزة التي يبذلها العاملون بالمركز من أطباء وهيئة تمريض وفنيين وإداريين، والتي تعكس روح العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الفرق الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد أن المؤشرات الرقمية تعكس طفرة نوعية في الأداء الطبي، حيث تم إجراء 2140 عينة باثولوجي، واستقبال أكثر من 670 مريضًا بوحدة الفيروسات الكبدية، إلى جانب 130 حالة ضمن مبادرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما يعكس كفاءة الأطقم الطبية وتوافر أحدث وسائل التشخيص والعلاج.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور عماد البنا إلى أن أعمال التطوير والتوسع داخل المركز أسهمت في تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات، حيث تم استقبال 220 مريضًا بوحدتي رسم الأعصاب والعضلات، وإجراء 825 فحص أشعة ماموجرام، و230 حالة أشعة ديكسا، إلى جانب تنفيذ 18 عملية حقن مجهري بتكلفة مناسبة تسهم في تخفيف العبء عن المرضى.