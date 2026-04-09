قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطار النزهة | إعلان عاجل من السكة الحديد بأسعار مخفّضة للسفر في إجازة شم النسيم
الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
الوزراء: إقامة مشروع لتصنيع الأثاث بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة بنظام المناطق الحرة
الوزراء يوافق على مدّ تقديم طلبات التصالح في مخالفات للبناء 6 أشهر
قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المركز التخصصي بمستشفيات جامعة بني سويف يستقبل 5 آلاف مريض خلال الربع الأول

جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أعلن المركز الطبي التخصصي بمستشفيات الجامعة استقبال نحو 5 آلاف مريض خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تزايد ثقة المواطنين في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حمادة عشري، مدير المركز الطبي التخصصي.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذا الإقبال المتزايد يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في تطوير القطاع الصحي، ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية.

وأوضح أن المركز أجرى نحو 1600 فحص رنين مغناطيسي، واستقبل 425 حالة ضمن مبادرة «100 مليون صحة» لدعم صحة المرأة المصرية، كما تم صرف 255 مصلًا ولقاحًا من وحدة الأمصال، بما يؤكد الدور الحيوي للمركز في خدمة المجتمع، ونجاح خطة تطوير الخدمات الطبية واستحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المركز يضم منظومة متكاملة من الوحدات والعيادات التخصصية، تشمل معمل الباثولوجي، ووحدة الرنين المغناطيسي، ووحدة الحقن المجهري، وعيادات المسالك البولية، والفيروسات الكبدية، والرمد، والمرأة الآمنة، وغيرها من التخصصات التي تخدم قطاعًا واسعًا من أبناء المحافظة، مشيدًا بالجهود المتميزة التي يبذلها العاملون بالمركز من أطباء وهيئة تمريض وفنيين وإداريين، والتي تعكس روح العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الفرق الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد أن المؤشرات الرقمية تعكس طفرة نوعية في الأداء الطبي، حيث تم إجراء 2140 عينة باثولوجي، واستقبال أكثر من 670 مريضًا بوحدة الفيروسات الكبدية، إلى جانب 130 حالة ضمن مبادرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما يعكس كفاءة الأطقم الطبية وتوافر أحدث وسائل التشخيص والعلاج.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور عماد البنا إلى أن أعمال التطوير والتوسع داخل المركز أسهمت في تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات، حيث تم استقبال 220 مريضًا بوحدتي رسم الأعصاب والعضلات، وإجراء 825 فحص أشعة ماموجرام، و230 حالة أشعة ديكسا، إلى جانب تنفيذ 18 عملية حقن مجهري بتكلفة مناسبة تسهم في تخفيف العبء عن المرضى.

بني سويف جامعة بني سويف بني سويف الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى | كيف تكون كفالة اليتيم قبل أن يبلغ الحلم؟ أنام عن صلاة الفجر فهل عليّ إثم لو أديتها بعد الشروق؟ حكم التعاقد على شراء المحاصيل من الفلاحين قبل الحصاد

هرمز

بعد وقف إطلاق النار.. ما مصير الملاحة في هرمز.. وهل تستحق دول الخليج تعويضات ؟

شم النسيم

5 أيام راحة متواصلة.. تفاصيل أطول إجازة رسمية في أبريل 2026 في مصر

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد