الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة بني سويف: فحص 1073 حالة وتقديم 3300 خدمة طبية بقرية التضامن سمسطا

بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية التضامن بمركز سمسطا، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمات الصحية والوصول بها إلى القرى الأكثر احتياجًا.

جاءت القافلة تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وبمشاركة فريق العمل المختص، حيث تم تنفيذ القافلة على مدار يومي 8 و9 أبريل 2026، من خلال 7 عيادات في 6 تخصصات شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1073 مريضًا، وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 130 تحليل دم، و93 تحليل طفيليات، و6 حالات أشعة عادية، و82 حالة موجات فوق صوتية، وتحويل 3 حالات لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج، فضلاً عن تنفيذ ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنًا تناولت عددًا من الموضوعات منها متابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، إلى جانب التوعية بالأمراض المعدية، كما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 274 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة إلى 3306 خدمة.

