الكهرباء: ترشيد الاستهلاك يحقق وفرا قياسيا.. 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع
بعد قرار الحكومة بمد المهلة .. إجراءات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية
واشنطن ترفض التوسع.. تصريحات سموتريتش حول حدود إسرائيل تثير ردا أمريكيا حاسما
لحظات مبهجة من قداس القيامة.. أجواء إيمانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الآثار: خطة شاملة لتطوير معابد الأقصر.. توسعات وخدمات جديدة لاستيعاب الزائرين
عمرو أديب يهاجم دعوات عدم إزعاج إسرائيل: لا أحد أقوى من إرادة الشعوب
ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026
باحث: الرجم للزاني ليس من الشريعة الإسلامية
إلهام شاهين: أنحاز لقوة الدور لا لحجمه.. ولا يشغلني العمر أو المظهر في اختياراتي الفنية
مش بس اللاعبين | تصريحات مثيرة لـ مدرب الأهلي بعد الفوز على سموحة بالدوري
أول تعليق من سلوت بعد تسجيل صلاح لهدف أمام فولهام بالدوري الإنجليزي
إلهام أبو الفتح
محافظات

مستشفى بني سويف التخصصي يستقبل 53228 مواطنا ويجري 6011 عملية خلال الربع الأول من 2026

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور علي طبل، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، تقرير أداء وجهود المستشفى خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير، فبراير، مارس 2026)، موضحاً حجم الخدمات الطبية والعلاجية التي قُدمت للمواطنين في مختلف الأقسام.

وصرح الدكتور علي طبل أن هذه الجهود تأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبدعم مستمر من اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لضمان توافر الرعاية الصحية لأهالي المحافظة، وبإشراف ومتابعة دقيقة من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة لرفع كفاءة الأداء بصفة دورية.

في نشاط العيادات الخارجية والاستقبال، كشف التقرير أن المستشفى قدمت خدماتها بـ العيادات الخارجية لـ 53,228 مواطناً خلال الأشهر الثلاثة، فيما استقبل قسم الطوارئ والاستقبال 40,785 حالة، وتعاملت الأطقم الطبية مع 5,540 حالة دخول للأقسام الداخلية، حيث بلغت أيام العلاج الإجمالية 21,209 يوماً.

وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية والتدخلات الدقيقة، أوضح مدير المستشفى أن إجمالي العمليات الجراحية المنفذة بلغ 6,011 عملية، شملت جراحات متنوعة ما بين كبرى (730 عملية)، وذات مهارة (260 عملية)، ومتقدمة (13 عملية)، بالإضافة إلى عمليات الاستقبال والطوارئ التي بلغت 4,070 عملية. كما سجل قسم القسطرة إجراء 333 حالة، فيما بلغت حالات الولادة بالمستشفى 640 حالة ولادة.

وفي الخدمات التشخيصية (الأشعة والمعامل) وعلى صعيد الخدمات المعاونة، أشار الدكتور علي طبل إلى أن المستشفى أجرت 110,059 فحصاً معملياً، و25,122 أشعة بمختلف أنواعها، مما يعكس حجم الجهد المبذول في الأقسام التشخيصية لدعم اتخاذ القرار الطبي السليم للمرضى.

وأكد مدير مستشفى بني سويف التخصصي أن إدارة المستشفى وكافة العاملين بها من أطقم طبية وإدارية وفنية، يواصلون العمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والضوابط المنظمة للعمل تحت مظلة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

طقس شم النسيم

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

ترشيحاتنا

زكاة المال

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟ أمين الفتوى يجيب

الوزير المفوض بسفارة أمريكا

بمشاركة 1.2 مليون طالب .. الوزير المفوض بسفارة أمريكا يشيد بمسابقة نحلة الأزهر.. شاهد

فضل سورة الملك

أفضل وقت لقراءة سورة الملك؟ وهل توجد سور تُقرأ في أوقات محددة؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد