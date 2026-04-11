مستشفى بني سويف التخصصي يستقبل 53228 مواطنا ويجري 6011 عملية خلال الربع الأول من 2026

أعلن الدكتور علي طبل، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، تقرير أداء وجهود المستشفى خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير، فبراير، مارس 2026)، موضحاً حجم الخدمات الطبية والعلاجية التي قُدمت للمواطنين في مختلف الأقسام.

وصرح الدكتور علي طبل أن هذه الجهود تأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبدعم مستمر من اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لضمان توافر الرعاية الصحية لأهالي المحافظة، وبإشراف ومتابعة دقيقة من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة لرفع كفاءة الأداء بصفة دورية.

في نشاط العيادات الخارجية والاستقبال، كشف التقرير أن المستشفى قدمت خدماتها بـ العيادات الخارجية لـ 53,228 مواطناً خلال الأشهر الثلاثة، فيما استقبل قسم الطوارئ والاستقبال 40,785 حالة، وتعاملت الأطقم الطبية مع 5,540 حالة دخول للأقسام الداخلية، حيث بلغت أيام العلاج الإجمالية 21,209 يوماً.

وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية والتدخلات الدقيقة، أوضح مدير المستشفى أن إجمالي العمليات الجراحية المنفذة بلغ 6,011 عملية، شملت جراحات متنوعة ما بين كبرى (730 عملية)، وذات مهارة (260 عملية)، ومتقدمة (13 عملية)، بالإضافة إلى عمليات الاستقبال والطوارئ التي بلغت 4,070 عملية. كما سجل قسم القسطرة إجراء 333 حالة، فيما بلغت حالات الولادة بالمستشفى 640 حالة ولادة.

وفي الخدمات التشخيصية (الأشعة والمعامل) وعلى صعيد الخدمات المعاونة، أشار الدكتور علي طبل إلى أن المستشفى أجرت 110,059 فحصاً معملياً، و25,122 أشعة بمختلف أنواعها، مما يعكس حجم الجهد المبذول في الأقسام التشخيصية لدعم اتخاذ القرار الطبي السليم للمرضى.

وأكد مدير مستشفى بني سويف التخصصي أن إدارة المستشفى وكافة العاملين بها من أطقم طبية وإدارية وفنية، يواصلون العمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والضوابط المنظمة للعمل تحت مظلة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.