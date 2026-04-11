ضبط 300 مخالفة في حملات متفرقة للتموين ببني سويف.. خلال أسبوع

نفذت مديرية التموين ببني سويف، عدة حملات تفتيشية، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

وأسفرت الحملات على المخابز البلدية، عن تحرير 158 مخالفة تنوعت ما بين: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف،توقف عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف ،عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم وجود ميزان معتمد.

كما تم تحرير 42 مخالفة لبدالين تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، 45 مخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري و14 مخالفة في مجال المواد البترولية، 29 مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادة صحية سارية، و27 مخالفة لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص أو سجل تجاري.