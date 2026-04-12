محافظ بني سويف يزور دار أيتام ويهنئ الأطفال بعيد القيامة المجيد

في إطار الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حرص اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على مشاركة الأطفال بدار أيتام "صديقات الكتاب المقدس" بحي مقبل بمدينة بني سويف فرحتهم بهذه المناسبة، حيث قام بزيارة صباح اليوم لتقديم التهنئة وقضاء وقت معهم في أجواء يسودها الود والبهجة.

رافق محافظ بني سويف خلال الزيارة: بلال حبش نائب المحافظ، وكامل على غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، و محمد بكري رئيس المدينة، وذلك بحضور مديرة الدار "تاسوني إيلاريا" وعدد من مسؤولي ومشرفي الدار.

وخلال الزيارة، تبادل محافظ بني سويف التهاني مع الأطفال، وحرص على التفاعل معهم والاستماع إلى ما قدموه من فقرات فنية وأغانٍ وطنية، عكست مواهبهم وروحهم الإيجابية، ونالت استحسان الحضور، كما التقط معهم صورًا تذكارية جسدت أجواء البهجة التي سادت الزيارة.

وأكد محافظ بني سويف أن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز قيم المشاركة والتواصل المجتمعي، مشيدًا بما تقدمه الدار من رعاية وجهود في تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو الدار عن تقديرهم لزيارة المحافظ وحرصه على مشاركتهم هذه المناسبة، مؤكدين أن الزيارة تركت أثرًا طيبًا وأسهمت في إدخال أجواء من السعادة على الأطفال، متمنين لسيادته دوام التوفيق.