مياه بني سويف توضح تفحص شكوى ضعف مياه الشرب بكوم أبو راضي وبدء تنفيذ حلول لتحسين الخدمة

في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بأنه تم فحص شكوى بعض أهالي قرية كوم أبو راضي بمركز الواسطى بشأن ضعف مياه الشرب، حيث تم بحث أسباب المشكلة ميدانيًا، واتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل معها وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضحت الشركة أن القرية يتم تغذيتها بمياه الشرب من محطتي أنفسط وأبويط، وهو ما يوفر احتياجات المواطنين في الظروف الطبيعية، بينما يحدث ضعف نسبي في الضغوط خلال فترات الذروة، خاصة بالمناطق المرتفعة وأطراف الشبكات نتيجة زيادة الاستهلاك.

وأشارت إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بالخزان الأرضي بمحطة مياه القسط، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الضغوط ببعض المناطق دون انقطاع الخدمة، مؤكدة استمرار أعمال الصيانة الدورية بمحطات المياه لرفع كفاءة التشغيل والوصول لأقصى طاقة إنتاجية ممكنة.

وأضافت الشركة أنه يتم دعم المناطق الأكثر تأثرًا بسيارات مياه عند الحاجة، خاصة خلال فترات السدة الشتوية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وعدم تأثرهم بنقص الخدمة.

وفي سياق متصل، يجري التخطيط لتنفيذ محطة مياه شرب جديدة بمركز الواسطى على نهر النيل بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميًا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية)، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتغطية احتياجات قرى غرب المركز مستقبلًا.