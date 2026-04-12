سكرتير بني سويف يتابع أونلاين من مركز السيطرة تفعيل قرار غلق المحال والمنشآت التجارية

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، واصل كامل على غطاس السكرتير العام: "من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة"، متابعاته للجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية لتفعيل قرار مواعيد الغلق القانونية للمحال والمنشآت التجارية في الشوارع والميادين العامة وتخفيض إنارة إعلانات الطرق.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وتكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لضبط الحركة العامة والالتزام بمواعيد الغلق بعد قرار الحكومة في اجتماعها الأخير بتمديدها ساعتين إلى الساعة الحادية عشر مساء بدلاً من الساعة التاسعة.