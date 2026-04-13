123.5 ألف لتر سولار.. تموين بني سويف تنفذ حملة لضبط تداول المواد البترولية

نفذت مديرية التموين بمحافظة بني سويف حملة تموينية مكثفة تحت إشراف محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، وبمشاركة أعضاء إدارة التجارة الداخلية وبعض أعضاء إدارة الحوكمة الداخلية، وذلك في إطار ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على تداول المواد البترولية ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في السلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى محطات الوقود لقيامها بالتصرف في كمية قدرها 123.5 ألف لتر من السولار، كما تم ضبط محطة أخرى لتجميع 2898 لترًا من بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت الحملة سحب 24 عينة من البنزين والسولار وإرسالها للمعامل المختصة لتحليلها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وفي سياق متصل، تم المرور على عدد من مستودعات البوتاجاز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات شملت التصرف في 511 أسطوانة تجارية و50 أسطوانة منزلية، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر أخرى لمستودعات لعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن أسعار بيع الأسطوانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.