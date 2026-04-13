جامعة بني سويف: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال شم النسيم

أعلن الدكتور طارق على رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف بمناسبة عيد القيامة المجيد و شم النسيم .

وأشار رئيس الجامعة أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بمستشفيات الجامعة .

ووجّه رئيس الجامعة بقبول واستقبال كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المجاورة، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.