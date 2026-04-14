أخبار بني سويف.. رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال شم النسيم.. وحملة لضبط تداول المواد البترولية

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:





جامعة بني سويف: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال شم النسيم

أعلن الدكتور طارق على رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف بمناسبة عيد القيامة المجيد و شم النسيم.

وأشار رئيس الجامعة أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بمستشفيات الجامعة .

123.5 ألف لتر سولار.. تموين بني سويف تنفذ حملة لضبط تداول المواد البترولية

نفذت مديرية التموين بمحافظة بني سويف حملة تموينية مكثفة تحت إشراف محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، وبمشاركة أعضاء إدارة التجارة الداخلية وبعض أعضاء إدارة الحوكمة الداخلية، وذلك في إطار ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على تداول المواد البترولية ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في السلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى محطات الوقود لقيامها بالتصرف في كمية قدرها 123.5 ألف لتر من السولار، كما تم ضبط محطة أخرى لتجميع 2898 لترًا من بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



الوحدات المحلية ببني سويف تتابع السلامة والاشتراطات الفنية للمعديات النيلية بمراكز المحافظة

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف جهودها الميدانية لمتابعة إجراءات السلامة والاشتراطات الفنية للمعديات النيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وحرصًا على تأمين حركة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

حيث تابع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز الفشن وببا وناصر انتظام سير العمل بالمعديات النيلية، والتأكد من التزامها بكافة ضوابط التشغيل، من حيث الحمولة المقررة، وتوافر وسائل الأمان والسلامة، وصلاحية المعديات للعمل، إلى جانب مراجعة التراخيص الخاصة بها، والتأكد من تواجد أطقم التشغيل المدربة.