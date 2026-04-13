الوحدات المحلية ببني سويف تتابع السلامة والاشتراطات الفنية للمعديات النيلية بمراكز المحافظة

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف جهودها الميدانية لمتابعة إجراءات السلامة والاشتراطات الفنية للمعديات النيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وحرصًا على تأمين حركة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

حيث تابع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز الفشن وببا وناصر انتظام سير العمل بالمعديات النيلية، والتأكد من التزامها بكافة ضوابط التشغيل، من حيث الحمولة المقررة، وتوافر وسائل الأمان والسلامة، وصلاحية المعديات للعمل، إلى جانب مراجعة التراخيص الخاصة بها، والتأكد من تواجد أطقم التشغيل المدربة.

كما شملت المتابعات التأكد من صلاحية المعدات المستخدمة، وعدم وجود أي أعطال فنية قد تؤثر على كفاءة التشغيل، مع التنبيه على الالتزام بالتعليمات المنظمة لحركة النقل النهري، وعدم السماح بتحميل أعداد تزيد عن الحد المقرر.

ومن جانبه، شدد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف على استمرار المتابعة الميدانية المكثفة للمعديات النيلية، خاصة خلال فترات الأعياد والمواسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يضمن سلامة المواطنين.