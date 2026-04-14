جامعة بني سويف الأهلية تنظم دراسة ميدانية لطلاب برنامج المساحة لدراسة وتحليل الخصائص الجيومورفولوجية لمنخفض الفيوم

نظّمت جامعة بني سويف الأهلية، دراسة ميدانية موسعة لطلاب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بقطاع الآداب والعلوم الإنسانية، لدراسة وتحليل الخصائص الجيومورفولوجية لمنخفض الفيوم، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة رشا محمد توفيق، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و الدكتورة رشا عادل، عميد قطاع الآداب والعلوم الإنسانية، وبالتنسيق الأكاديمي للدكتور أنور سيد كامل، مدير البرنامج،  وأشرف على تنفيذ الدراسة الدكتور شريف ممدوح، مدرس مقرر الدراسة الميدانية التطبيقية،
 

وأكد  الدكتور طارق علي، القائم بعمل رئيس الجامعة ، أن هذه الدراسة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا، تمتلك المهارات التحليلية والخبرات الميدانية اللازمة للتعامل مع النظم البيئية والجغرافية، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، حيث تحولت الزيارة إلى نموذج عملي لتطبيق المفاهيم الجيومورفولوجية، من خلال الملاحظة المباشرة وتحليل التشكيلات الأرضية في أحد أبرز المنخفضات المصرية ذات التنوع الطبوغرافي.

كما تناولت الدراسة عددًا من المحاور العلمية المهمة، من أبرزها تحليل التكوينات الصخرية بجبل "المشقوقة" ودراسة عوامل التعرية التي أسهمت في تشكيله، بما أتاح للطلاب فهم عمليات التجوية المختلفة. كما شملت دراسة ديناميكية الكثبان الرملية، والتعرف على أنماط حركتها واتجاهات الرياح المؤثرة عليها، إلى جانب تحليل المدرجات والمنحدرات ورصد التدرج الارتفاعي للمنخفض، بما يدعم إعداد النماذج الرقمية للارتفاعات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

وأشارت الدكتورة رشا توفيق، إلى أن هذه الأنشطة الميدانية تسهم بشكل مباشر في تنمية المهارات الفنية للطلاب من خلال استخدام الأجهزة المساحية وتقنيات تحديد المواقع، إلى جانب تعزيز وعيهم البيئي وفهمهم للعلاقة بين الإنسان والبيئة، فضلًا عن دعم البحث العلمي من خلال توفير بيانات ميدانية دقيقة يمكن الاستفادة منها في مشروعات التخرج والأبحاث المستقبلية، مع استمرار الجامعه في تنفيذ مثل هذه البرامج التطبيقية، التي تمثل ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في مجالات العمل المختلفة.
 

