محافظ بني سويف يكرم نماذج متميزة من القيادات والعاملين خلال اجتماع المجلس التنفيذي

كرم اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، عددًا من القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإداري، وذلك في إطار تحفيز الكوادر المتميزة وترسيخ ثقافة التفوق الوظيفي والانضباط في الأداء.

وشمل التكريم مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن، تقديرًا لجهود المركز وتميزه في ملف التصالح على مخالفات البناء، وحصوله على لقب المركز الأفضل أداءً في رفع معدلات الإنجاز خلال الفترة الأخيرة.

كما تم تكريم اللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا، تقديرًا لجهوده الميدانية وتحقيق أعلى معدلات تنفيذ في الإزالات خلال الموجة 28، إلى

جانب تكريم هند أحمد بإدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، لفوزها بالمركز الثاني ضمن فئة أفضل موظف حكومي بجائزة مصر للتميز الحكومي.

وشمل التكريم أيضًا سامح ماهر توفيق بإدارة الحسابات، لاختياره الموظف المثالي لشهر مارس، تقديرًا لتميزه الوظيفي وتفانيه في أداء مهام عمله.