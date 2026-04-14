إنجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق إنجاز طبي متميز، حيث نجح فريق طبى بمستشفيات الجامعة في إجراء عملية كي حراري لعلاج ورم حميد بعظم الساق لشاب في العقد الثاني من عمره، مما أعاد له القدرة على المشي بصورة طبيعية بعد معاناة طويلة مع الألم.

جاء هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، و الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، إلى جانب إشراف نخبة من أساتذة قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية.

تولى الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد عبدالباسط، والدكتور عمرو علي، والدكتورة هاجر حسين، وبمشاركة فريق التخدير برئاسة الدكتور حازم عبد الوهاب والدكتور محمد مصطفى، تنفيذ العملية الدقيقة.



وأوضح رئيس الجامعة ان العملية أجريت باستخدام تقنية Microwave ablation لعلاج ورم عظمي حميد بعظمة الساق اليمنى، حيث كان المريض يعاني من آلام شديدة وصعوبة في المشي، وبعد التدخل الطبي الناجح، تمكن المريض من استعادة قدرته على الحركة بشكل طبيعي، واختفى الألم تمامًا.

واشار الدكتور هانى حامد إلى ان هذا الإنجاز يعكس هذا المستوى المتقدم الذي وصل إليه قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفيات جامعة بني سويف، وقدرته على التعامل مع الحالات المعقدة بكفاءة عالية، في إطار حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي المحافظة وصعيد مصر.



كما وجه الدكتور عماد البنا الشكر والتقدير للفريق الطبي والتمريض والفنيين المشاركين في العملية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة الجامعة الطبية وخدمة المجتمع.