قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعادل سلبي في الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان وصلاح يشارك اضطراريًا
قبل 30 يونيو .. الحكومة تطلق "شريحة الطفل" بباقات إنترنت آمنة ورقابة أبوية
دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول بثنائية
الأرصاد: استمرار التقلبات الربيعية.. وهذا هو موعد إنكسار الموجة الحارة
باستقبالات شعبية.. جامعة مركز الثقافة السنية بالهند تحتفي بالأئمة المتدربين بالأزهر
2 جنيه خسارة .. تراجع قوي في أسعار الدولار بالبنوك
ترامب يدعو لتمديد قانون المراقبة الفيدرالي ويحذر من تداعيات الحرب مع إيران
دعاء جوف الليل لزوال الهموم وتفريج الكروب.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة
الخارجية الأمريكية: إسرائيل ولبنان اتفقتا على بدء مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يتفق عليهما الطرفان
صرخات قبل الكارثة | شاهد عيان يروي اللحظات المروعة في حريق الزاوية الحمراء ويكشف مفاجأة جديدة
سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

آداب بني سويف تستعرض خطة ترشيد الاستهلاك | صور

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس كلية الآداب، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحيوية التي تمثل أولوية في المرحلة الحالية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عزة الجوهرى عميد الكلية ، والدكتورة رحاب يوسف وكيل الكلية لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور حوته حسين وكيل الدراسات العليا ومحمد سليم أمين عام الجامعة .

استعرض المجلس خطة الكلية لترشيد الاستهلاك بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك من خلال تطبيق سياسات واضحة لترشيد الطاقة والمياه، وتعزيز ثقافة الوعي البيئي بين الطلاب والعاملين.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الخطوات تأتي انسجاماً مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التزام المؤسسات الأكاديمية بدورها في نشر ثقافة الحفاظ على الموارد.

واضاف رئيس الجامعة ان الاجتماع تناول الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي، حيث شدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، وضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية في تقييم الطلاب ، مؤكدا أهمية الاستعداد المبكر ووضع خطط بديلة لمواجهة أي طارئ، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس سبل دعم البحث العلمي داخل الكلية، مع التركيز على تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على النشر الدولي في المجلات العلمية المرموقة، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالمياً.

وأكد رئيس الجامعة أن النشر الدولي يعكس جودة البحث العلمي ويعزز مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية العالمية، داعياً إلى توفير الدعم اللازم للباحثين من خلال ورش عمل وتدريب متخصص.

 أعلنت جامعة بني سويف مشاركتها في حملة "وفّرها… تنوّرها"، والتي تستهدف نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المجتمع الجامعي.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة، وتحت مظلة دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن الجامعة تشارك في الحملة تحت شعار"معًا نوفّر الطاقة… ونصنع مستقبلًا أكثر استدامة"، وذلك انطلاقًا من دورها المجتمعي والتوعوي في ترسيخ مفاهيم الحفاظ على الموارد، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال تقديم رسائل توعوية مبسطة، وتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات داخل الحرم الجامعي، وبمختلف كليات الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تلك المشاركة تسهم أيضًا في دعم جهود الدولة للحفاظ على الطاقة، وتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة، ويساعد في بناء جيل أكثر وعيًا بقضايا الاستدامة.

حيث تحرص إدارة الجامعة على تبني المبادرات التي تعزز من الوعي البيئي، وتدعم الاتجاه نحو الاستخدام الأمثل للموارد، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

بني سويف جامعة بني سويف آداب بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

ترشيحاتنا

حفصة نور بطلة نيران الحسد

أول تعليق من حفصة نور بطلة «نيران الحسد» على إيجابية تحليل المخدرات

تامر حسني و شيرين

تامر حسنى يستعيد ذكريات ألبومه الأول مع شيرين عبد الوهاب

أحمد جمال

أحمد جمال يطرح "مش هلومه".. فيديو

بالصور

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد