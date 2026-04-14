آداب بني سويف تستعرض خطة ترشيد الاستهلاك | صور

ترأس الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس كلية الآداب، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحيوية التي تمثل أولوية في المرحلة الحالية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عزة الجوهرى عميد الكلية ، والدكتورة رحاب يوسف وكيل الكلية لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور حوته حسين وكيل الدراسات العليا ومحمد سليم أمين عام الجامعة .

استعرض المجلس خطة الكلية لترشيد الاستهلاك بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك من خلال تطبيق سياسات واضحة لترشيد الطاقة والمياه، وتعزيز ثقافة الوعي البيئي بين الطلاب والعاملين.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الخطوات تأتي انسجاماً مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التزام المؤسسات الأكاديمية بدورها في نشر ثقافة الحفاظ على الموارد.

واضاف رئيس الجامعة ان الاجتماع تناول الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي، حيث شدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، وضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية في تقييم الطلاب ، مؤكدا أهمية الاستعداد المبكر ووضع خطط بديلة لمواجهة أي طارئ، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس سبل دعم البحث العلمي داخل الكلية، مع التركيز على تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على النشر الدولي في المجلات العلمية المرموقة، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالمياً.

وأكد رئيس الجامعة أن النشر الدولي يعكس جودة البحث العلمي ويعزز مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية العالمية، داعياً إلى توفير الدعم اللازم للباحثين من خلال ورش عمل وتدريب متخصص.

أعلنت جامعة بني سويف مشاركتها في حملة "وفّرها… تنوّرها"، والتي تستهدف نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المجتمع الجامعي.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة، وتحت مظلة دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن الجامعة تشارك في الحملة تحت شعار"معًا نوفّر الطاقة… ونصنع مستقبلًا أكثر استدامة"، وذلك انطلاقًا من دورها المجتمعي والتوعوي في ترسيخ مفاهيم الحفاظ على الموارد، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال تقديم رسائل توعوية مبسطة، وتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات داخل الحرم الجامعي، وبمختلف كليات الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تلك المشاركة تسهم أيضًا في دعم جهود الدولة للحفاظ على الطاقة، وتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة، ويساعد في بناء جيل أكثر وعيًا بقضايا الاستدامة.

حيث تحرص إدارة الجامعة على تبني المبادرات التي تعزز من الوعي البيئي، وتدعم الاتجاه نحو الاستخدام الأمثل للموارد، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.