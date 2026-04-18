قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
لمواجهة التحديات المائية.. وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه
تطورات أزمة زيزو والزمالك .. مفاجأة في ظهور مستند جديد
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جدار حماية نفسي.. كيف تنقذ أبناءك من مخاطر العالم الرقمي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية بين الأطفال يمثل خطرًا حقيقيًا، مشددًا على ضرورة أن تبدأ الوقاية من داخل الأسرة عبر التوعية والرقابة المستمرة، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالعالم الرقمي مثل التنمر الإلكتروني، والتحرش، والتعرض لمحتوى غير لائق، إلى جانب ظاهرة الإدمان الرقمي.

وأضاف عصام الحموري خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أخطر ما يواجه الأطفال عبر التطبيقات الإلكترونية هو الاستدراج إلى الابتزاز الإلكتروني، حيث قد يتحول الطفل من ضحية إلى طرف في الجريمة، سواء من خلال سرقة بيانات أو إرسال صور ومقاطع يتم استغلالها لاحقًا، لافتًا إلى أن غياب الرقابة الأسرية أو انشغال الوالدين يزيد من احتمالات تعرض الأبناء لهذه المخاطر.

وأوضح الحموري، أن بعض التطبيقات التي يُعتقد أنها آمنة لمراقبة الأطفال قد تكون في الواقع غير مؤمنة بشكل كافي، ما قد يعرض بيانات المستخدمين للاختراق وسرقة الصور والمعلومات الشخصية، مؤكدًا أن الرقابة الأبوية الحقيقية لا تقتصر فقط على الأدوات التقنية، بل تعتمد في الأساس على التواصل الفعّال بين الأسرة والأبناء.

وأشار الحموري، إلى وجود أدوات تقنية موثوقة تساعد أولياء الأمور في متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت، مثل تطبيقات الرقابة الأبوية التي تتيح معرفة مدة استخدام الطفل للأجهزة، ونوعية التطبيقات التي يتعامل معها، إلى جانب إمكانية التحكم في تحميل التطبيقات أو الموافقة عليها مسبقًا، فضلًا عن تخصيص محتوى مناسب للفئات العمرية المختلفة عبر المنصات الرقمية.

ولفت إلى أن المشكلة لا تقتصر على ما يقوم الطفل بتحميله فقط، بل تمتد إلى المحتوى الذي يظهر له أثناء استخدام التطبيقات أو الألعاب، حيث تعمل الخوارزميات على توجيه إعلانات ومحتويات تتناسب مع اهتماماته، ما قد يدفعه بدافع الفضول إلى الدخول في مسارات خطرة، قد تصل إلى التعرض لجرائم إلكترونية معقدة.

الجرائم الإلكترونية التنمر الإلكتروني التحرش الإدمان الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

