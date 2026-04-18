حورية فرغلي تتألق .. شاهد كواليس مسرحية سندريلا المصرية رادوبي

تألقت الفنانة حورية فرغلي حيث ظهرت في صور حصرية لموقع صدى البلد بـ إطلالة فرعونية مميزة من كواليس مسرحية “سندريلا المصرية رادوبي”، والتي كشفت عن أجواء مميزة وحالة من الحماس الكبير بين فريق العمل قبل انطلاق العرض الرسمي.



وظهرت حورية فرغلي في الكواليس بإطلالة لافتة تعكس طبيعة الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث مسرحية “سندريلا المصرية رادوبي”، حيث بدت منسجمة مع الأجواء الفنية والاستعراضية التي يعتمد عليها العمل، وسط تفاعل واضح بينها وبين باقي النجوم المشاركين.



مسرحية “سندريلا المصرية رادوبي” تأتي تحت قيادة المخرج عمرو عاطف، الذي يسعى لتقديم تجربة مسرحية مختلفة تمزج بين الكوميديا والاستعراض والطرح الاجتماعي، فيما يحمل النص بصمة الكاتب عبد القادر إبراهيم، الذي عمل على إعادة تقديم قصة مستوحاة من “سندريلا” ولكن برؤية مصرية عصرية تحمل العديد من المفاجآت.

ويشارك في بطولة مسرحية “سندريلا المصرية رادوبي” نخبة من الفنانين، من بينهم أريني سمير، أحمد جمال، علا السيد، سميرة لطفي، ومحمد أسامة، حيث يشكل هذا التنوع في الأسماء حالة من الثراء الفني على خشبة المسرح، خاصة مع اختلاف خبراتهم وأساليب أدائهم.

مسرحية “سندريلا المصرية رادوبي” من إنتاج مسرح الهوسابير، تحت إشراف المنتجة أروى قدورة، التي حرصت على توفير كافة الإمكانيات الفنية والتقنية لضمان خروج العرض بأفضل صورة ممكنة، سواء من حيث الديكور أو الإضاءة أو الاستعراضات.



و يحظي عرض “سندريلا المصرية رادوبي إهتمام كبير من الجمهور