الثلاثاء والأربعاء.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث قريبا

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الأسبوع الجاري أجواء ربيعية مستقرة منذ بدايته وحتى نهايته، موضحًا أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مع طقس يتراوح بين المشمس والغائم جزئيًا على أغلب الأنحاء.

وأشار محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة ولناس"، إلى عدم وجود أي مؤشرات على نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال هذه الفترة، وهو ما يعزز من استقرار الحالة الجوية، خاصة على المناطق الحيوية والطرق الرئيسية، لافتًا إلى أن الأجواء العامة ستكون ملائمة للأنشطة اليومية والخروج خلال ساعات النهار.

وحذّر محمود القياتي، من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدًا أنها تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس لتختفي بالكامل تقريبًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وأوضح محمود القياتى أن الأجواء خلال ساعات الليل تميل إلى البرودة ، مشددًا على أهمية عدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية، وضرورة الحفاظ على ارتداء ملابس مناسبة، خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لتجنب نزلات البرد، ناصحًا بضرورة التوازن في اختيار الملابس، وعدم التخفف بشكل مبالغ فيه خلال فترات الليل، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمواكبة أي تغيرات محتملة في حالة الطقس.