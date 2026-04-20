قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
احذر.. معلومات مضللة عن علاج الأمراض عبر السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

طقس متقلب وانخفاض نسبي بالحرارة ورياح نشطة| الأرصاد توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، حيث تشهد البلاد أجواءا متغيرة تتسم بانخفاض نسبي في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن ساعات الصباح الباكر تبدأ بطقس يميل إلى البرودة، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال النهار ليصبح الطقس مائلا للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية، ومع حلول الليل، تعود الأجواء إلى الاعتدال المائل للبرودة مرة أخرى.

وأشار البيان إلى أن هذا التباين الحراري يعد سمة مميزة للفترة الانتقالية من فصل الربيع، حيث تختلف درجات الحرارة بين المناطق، فتكون أكثر ارتفاعا في جنوب البلاد مقارنة بالشمال، إذ تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة تصل إلى 33 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المؤثرة، حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتمتد هذه الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

كما لفتت الأرصاد إلى نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة على عدد من المناطق، خاصة السواحل الشمالية، وقد تكون هذه الرياح محملة بالرمال والأتربة في بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى وسط وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

أما بشأن فرص سقوط الأمطار، فقد أشارت التوقعات إلى إمكانية هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، إلى جانب مناطق من حلايب وشلاتين. 

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد يصاحبها تساقط رذاذ خفيف على مناطق محدودة.

وفي هذا الصدد، تقول  الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص هطول الأمطار اليوم تبدو ضعيفة للغاية، بل إنها آخذة في التراجع بشكل ملحوظ، في ظل حالة من الاستقرار العام التي تسيطر على الأجواء.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تتوقف الأمطار بشكل كامل إما خلال اليوم أو بحلول يوم غد، مع استمرار هذا الاستقرار في الأحوال الجوية.

وفيما يخص درجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية للعظمى و14 درجة للصغرى، بينما ترتفع في جنوب الصعيد لتصل إلى 33 درجة مئوية، مما يعكس الفروق الواضحة في درجات الحرارة بين مختلف أنحاء البلاد خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة اليوم  الإثنين

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2615
العاصمة الإدارية2714
6 أكتوبر2613
بنها2514
دمنهور2413
وادي النطرون2613
كفر الشيخ2514
بلطيم2415
المنصورة2514
الزقازيق2615
شبين الكوم2514
طنطا2514
دمياط2317
بورسعيد2317
الإسماعيلية2715
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

