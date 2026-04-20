الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026، أجواء متقلبة بين البرودة والحرارة على مدار اليوم، مع اختلاف درجات الحرارة بين المناطق.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار نهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويعود ليكون مائل للبرودة ليلًا.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى:

  • القاهرة: الصغرى 15 – العظمى 26
  • العاصمة الإدارية: الصغرى 14 – العظمى 27
  • 6 أكتوبر: الصغرى 13 – العظمى 26
  • بنها: الصغرى 14 – العظمى 25

الوجه البحري والدلتا:

  • دمنهور: الصغرى 13 – العظمى 24
  • وادي النطرون: الصغرى 13 – العظمى 26
  • كفر الشيخ: الصغرى 14 – العظمى 25
  • بلطيم: الصغرى 15 – العظمى 24
  • المنصورة: الصغرى 14 – العظمى 25
  • الزقازيق: الصغرى 15 – العظمى 26
  • شبين الكوم: الصغرى 14 – العظمى 25
  • طنطا: الصغرى 14 – العظمى 25

السواحل الشمالية:

  • الإسكندرية: الصغرى 13 – العظمى 22
  • العلمين: الصغرى 12 – العظمى 21
  • مطروح: الصغرى 12 – العظمى 21
  • السلوم: الصغرى 12 – العظمى 24
  • دمياط: الصغرى 17 – العظمى 23
  • بورسعيد: الصغرى 17 – العظمى 23
  • سيوة: الصغرى 13 – العظمى 28

مدن القناة وسيناء:

  • الإسماعيلية: الصغرى 15 – العظمى 27
  • السويس: الصغرى 15 – العظمى 26
  • العريش: الصغرى 13 – العظمى 24
  • رفح: الصغرى 12 – العظمى 23

جنوب سيناء:

  • رأس سدر: الصغرى 15 – العظمى 27
  • نخل: الصغرى 13 – العظمى 26
  • سانت كاترين: الصغرى 9 – العظمى 22
  • الطور: الصغرى 18 – العظمى 28
  • طابا: الصغرى 15 – العظمى 27
  • شرم الشيخ: الصغرى 20 – العظمى 31

البحر الأحمر:

  • الغردقة: الصغرى 18 – العظمى 29
  • رأس غارب: الصغرى 18 – العظمى 27
  • سفاجا: الصغرى 19 – العظمى 29
  • مرسى علم: الصغرى 19 – العظمى 28
  • شلاتين: الصغرى 21 – العظمى 31
  • حلايب: الصغرى 22 – العظمى 27

شمال الصعيد:

  • الفيوم: الصغرى 14 – العظمى 26
  • بني سويف: الصغرى 14 – العظمى 27
  • المنيا: الصغرى 13 – العظمى 28

جنوب الصعيد:

  • أسيوط: الصغرى 14 – العظمى 28
  • سوهاج: الصغرى 16 – العظمى 30
  • قنا: الصغرى 19 – العظمى 32
  • الأقصر: الصغرى 18 – العظمى 33
  • أسوان: الصغرى 19 – العظمى 34
  • الوادي الجديد: الصغرى 17 – العظمى 32
  • أبو سمبل: الصغرى 20 – العظمى 34

نصائح الأرصاد للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد بارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الصباح الباكر والليل، مع الحذر من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، خاصة لمرضى الحساسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

لكزس سوبر كار

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ضياء العوضي

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

بالصور

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد