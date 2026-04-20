توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026، أجواء متقلبة بين البرودة والحرارة على مدار اليوم، مع اختلاف درجات الحرارة بين المناطق.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار نهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويعود ليكون مائل للبرودة ليلًا.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 15 – العظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 – العظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 13 – العظمى 26

بنها: الصغرى 14 – العظمى 25

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 13 – العظمى 24

وادي النطرون: الصغرى 13 – العظمى 26

كفر الشيخ: الصغرى 14 – العظمى 25

بلطيم: الصغرى 15 – العظمى 24

المنصورة: الصغرى 14 – العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 15 – العظمى 26

شبين الكوم: الصغرى 14 – العظمى 25

طنطا: الصغرى 14 – العظمى 25

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: الصغرى 13 – العظمى 22

العلمين: الصغرى 12 – العظمى 21

مطروح: الصغرى 12 – العظمى 21

السلوم: الصغرى 12 – العظمى 24

دمياط: الصغرى 17 – العظمى 23

بورسعيد: الصغرى 17 – العظمى 23

سيوة: الصغرى 13 – العظمى 28

مدن القناة وسيناء:

الإسماعيلية: الصغرى 15 – العظمى 27

السويس: الصغرى 15 – العظمى 26

العريش: الصغرى 13 – العظمى 24

رفح: الصغرى 12 – العظمى 23

جنوب سيناء:

رأس سدر: الصغرى 15 – العظمى 27

نخل: الصغرى 13 – العظمى 26

سانت كاترين: الصغرى 9 – العظمى 22

الطور: الصغرى 18 – العظمى 28

طابا: الصغرى 15 – العظمى 27

شرم الشيخ: الصغرى 20 – العظمى 31

البحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 18 – العظمى 29

رأس غارب: الصغرى 18 – العظمى 27

سفاجا: الصغرى 19 – العظمى 29

مرسى علم: الصغرى 19 – العظمى 28

شلاتين: الصغرى 21 – العظمى 31

حلايب: الصغرى 22 – العظمى 27

شمال الصعيد:

الفيوم: الصغرى 14 – العظمى 26

بني سويف: الصغرى 14 – العظمى 27

المنيا: الصغرى 13 – العظمى 28

جنوب الصعيد:

أسيوط: الصغرى 14 – العظمى 28

سوهاج: الصغرى 16 – العظمى 30

قنا: الصغرى 19 – العظمى 32

الأقصر: الصغرى 18 – العظمى 33

أسوان: الصغرى 19 – العظمى 34

الوادي الجديد: الصغرى 17 – العظمى 32

أبو سمبل: الصغرى 20 – العظمى 34

نصائح الأرصاد للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد بارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الصباح الباكر والليل، مع الحذر من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، خاصة لمرضى الحساسية.