حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة على الطرق وأمطار خفيفة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا إلى حار على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر شمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 26 14

العاصمة الجديدة 27 13

6 أكتوبر 27 13

بنها 26 14

دمنهور 25 13

وادي النطرون 26 14

كفر الشيخ 25 13

بلطيم 24 13

المنصورة 25 14

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 24 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 15

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 26 14

نخل 24 11

كاترين 20 08

الطور 25 16

طابا 24 14

شرم الشيخ 29 18

الغردقة 28 16

الإسكندرية 24 13

العلمين 23 13

مطروح 23 12

السلوم 25 12

سيوة 26 13

رأس غارب 28 17

سفاجا 29 16

مرسى علم 29 18

شلاتين 30 20

حلايب 26 22

أبو رماد 30 19

مرسى حميرة 31 20

أبرق 28 19

جبل علبة 27 19

رأس حدربة 27 22

الفيوم 26 14

بني سويف 27 14

المنيا 28 13

أسيوط 27 13

سوهاج 28 15

قنا 29 16

الأقصر 30 16

أسوان 32 18

الوادي الجديد 29 16

أبوسمبل 30 18

درجات الحرارة غدا في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 38 23

المدينة المنورة 34 22

الرياض 33 20

المنامة 28 23

أبوظبي 35 26

الدوحة31 25

الكويت26 20

دمشق22 09

بيروت20 14

عمان19 06

القدس19 07

غزة21 12

بغداد 28 13

مسقط31 27

صنعاء28 12

الخرطوم40 26

طرابلس 28 20

تونس 28 14

الجزائر24 13

الرباط 22 13

نواكشوط 27 18

درجات الحرارة غدا في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 18 08

إسطنبول 21 10

إسلام آباد 34 20

نيودلهي 40 25

جاكرتا 33 24

بكين 26 10

كوالالمبور 32 24

طوكيو26 13

أثينا 23 12

روما 23 12

باريس 16 07

مدريد 28 14

برلين 15 02

لندن 15 07

مونتريال 09 04

موسكو 09 00

نيويورك11 07

واشنطن17 10

أديس أبابا 26 13