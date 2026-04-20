مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم: ماتصدقوش السوشيال ميديا

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، بيان بشأن الأحداث التي تمت يوم الاثنين، مؤكدة أننا في عصر الجمهورية الجديدة بريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى مبادئ المساواة بين أبناء مصر في الحقوق والواجبات.

قالت المطرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان قامت بتنفيذ القرار الوزاري رقم 969 الصادر بتاريخ 2/9/2025م بشأن إزالة الزراعات عن قطعة أرض إجمالي مساحتها حوالي 41 فدان، تقع خارج أسوار دير الملاك غبريال العامر بجبل النقلون، بجوار قرية قلمشاه، المنطقة الجنوبية غرب طريق القاهرة أسوان الغربي، داخل كردون مدينة الفيوم الجديدة.

أوضحت أن في البداية كانت هناك اعتراضات من البعض على تنفيذ القرارا، ثم امتثل الجميع وتم التنفيذ فعلياً.

وتهيب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم بكل الشعب المصري ألا يصدق ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف زعزعة سلامة وأمن البلاد.



