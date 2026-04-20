الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً

يترقب المصريون موعد تطبيق التوقيت الصيفي2026 وتقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك بعد عودة العمل بقانون تنظيم التوقيت الصيفي والشتوي، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسمياً.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي2026

وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتنظيم التوقيت الصيفي والشتوي، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وبناءً على ذلك فإن موعد تغيير الساعة في مصر 2026 سيكون يوم الجمعة 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 صباحًا بدلًا من 12 منتصف الليل، ويبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الصيفي في جميع أنحاء الجمهورية.

تقديم الساعة 

ويعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة خلال فصل الصيف، بهدف زيادة الاستفادة من ساعات النهار وتقليل استهلاك الطاقة. وكانت الحكومة قد قررت إعادة تطبيق هذا النظام بعد توقف استمر 5 سنوات منذ عام 2018.

وجاءت الموافقة على عودة التوقيت الصيفي خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 231 المنعقد في 1 مارس 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

وعند حلول الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، يتم تقديم التوقيت ساعة كاملة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00، وهو ما يؤدي إلى تقليل عدد ساعات اليوم بمقدار ساعة، ويستلزم الانتباه لضبط المواعيد المختلفة.

نهاية التوقيت الشتوي

وكان العمل بالتوقيت الشتوي قد بدأ في نهاية أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، ليستمر لمدة 6 أشهر تقريبًا، ومن المقرر أن ينتهي مساء الخميس 23 أبريل 2026، على أن يبدأ التوقيت الصيفي مباشرة في اليوم التالي.


سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير الساعة

تحرص الحكومة على تطبيق تغيير الساعة يوم الجمعة باعتباره يوم عطلة رسمية في أغلب القطاعات، وذلك لتقليل أي تأثير مباشر على مواعيد العمل والدراسة والخدمات، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتأقلم مع التوقيت الجديد دون حدوث ارتباك في النظام اليومي.

طريقة تغيير الساعة على الهاتف

على هواتف أندرويد

* الدخول إلى الإعدادات
* اختيار النظام أو الإدارة العامة
* الدخول إلى التاريخ والوقت
* إيقاف الضبط التلقائي
* تقديم الساعة 60 دقيقة يدويًا

على هواتف iPhone

* فتح الإعدادات
* اختيار عام
* الدخول إلى التاريخ والوقت
* إيقاف الضبط التلقائي
* تقديم الساعة ساعة كاملة

