موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة .. تشهد محركات البحث خلال الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات الاستعلام عن موعد تغيير الساعة في مصر 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وعودة تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى وفقًا للقانون المنظم لذلك، وهو ما يعكس اهتمام المواطنين بمعرفة التوقيت الجديد لما له من تأثير مباشر على تفاصيل حياتهم اليومية.

موعد تغيير الساعة في مصر 2026 رسميا

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن نظام التوقيت الصيفي، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وبناءً على ذلك يكون موعد تغيير الساعة في مصر 2026 يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتتحول الساعة من الثانية عشرة إلى الواحدة صباحًا، ويبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الصيفي في جميع المحافظات من هذه اللحظة.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي في مصر 2026

ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي الحالي مساء يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، بعد أن استمر لمدة 6 أشهر منذ بدء تطبيقه في نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث تم حينها تأخير الساعة 60 دقيقة، ومع انتهاء هذه الفترة يبدأ العمل مباشرة بالتوقيت الصيفي دون أي فاصل زمني، وفقًا لما ينص عليه القانون.

تأثير تقديم الساعة 60 دقيقة على الحياة اليومية

يمثل تغيير التوقيت في مصر خطوة تنظيمية تؤثر بشكل مباشر على مواعيد العمل الرسمية، والدراسة، وحركة وسائل النقل، إلى جانب الخدمات اليومية المختلفة، إذ يؤدي تقديم الساعة 60 دقيقة إلى إعادة ضبط الجداول الزمنية بما يتناسب مع طبيعة فصل الصيف، الذي يتميز بطول ساعات النهار مقارنة بفصل الشتاء.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تسعى الدولة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والخدمية المهمة، ومن أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، والاستفادة من ساعات الإضاءة الطبيعية لفترات أطول، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، إلى جانب دعم النشاط التجاري خلال فترات المساء، وتنظيم مواعيد العمل بما يتناسب مع التغيرات المناخية خلال فصل الصيف.

فوائد التوقيت الصيفي للمواطنين

يسهم تطبيق التوقيت الصيفي في تحسين نمط الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتيح الاستفادة من ضوء النهار لفترات أطول، ما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، ويعزز من كفاءة العمل والإنتاج، فضلًا عن توفير وقت إضافي للأنشطة الاجتماعية والترفيهية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

ويُعد التوقيت الصيفي من الأنظمة المعمول بها في العديد من الدول، لما يحققه من فوائد اقتصادية وتنظيمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما يدعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.