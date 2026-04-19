قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة

موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة
موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة
عبد الفتاح تركي

موعد التوقيت الصيفي 2026 في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة .. تشهد محركات البحث خلال الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات الاستعلام عن موعد تغيير الساعة في مصر 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وعودة تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى وفقًا للقانون المنظم لذلك، وهو ما يعكس اهتمام المواطنين بمعرفة التوقيت الجديد لما له من تأثير مباشر على تفاصيل حياتهم اليومية.

موعد تغيير الساعة في مصر 2026 رسميا

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن نظام التوقيت الصيفي، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وبناءً على ذلك يكون موعد تغيير الساعة في مصر 2026 يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتتحول الساعة من الثانية عشرة إلى الواحدة صباحًا، ويبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الصيفي في جميع المحافظات من هذه اللحظة.

واقرأ أيضًا:

تقديم الساعة

موعد انتهاء التوقيت الشتوي في مصر 2026

ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي الحالي مساء يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، بعد أن استمر لمدة 6 أشهر منذ بدء تطبيقه في نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث تم حينها تأخير الساعة 60 دقيقة، ومع انتهاء هذه الفترة يبدأ العمل مباشرة بالتوقيت الصيفي دون أي فاصل زمني، وفقًا لما ينص عليه القانون.

تأثير تقديم الساعة 60 دقيقة على الحياة اليومية

يمثل تغيير التوقيت في مصر خطوة تنظيمية تؤثر بشكل مباشر على مواعيد العمل الرسمية، والدراسة، وحركة وسائل النقل، إلى جانب الخدمات اليومية المختلفة، إذ يؤدي تقديم الساعة 60 دقيقة إلى إعادة ضبط الجداول الزمنية بما يتناسب مع طبيعة فصل الصيف، الذي يتميز بطول ساعات النهار مقارنة بفصل الشتاء.

للأندرويد والايفون .. إزاي تظبط ساعتك على التوقيت الشتوي

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تسعى الدولة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والخدمية المهمة، ومن أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، والاستفادة من ساعات الإضاءة الطبيعية لفترات أطول، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، إلى جانب دعم النشاط التجاري خلال فترات المساء، وتنظيم مواعيد العمل بما يتناسب مع التغيرات المناخية خلال فصل الصيف.

فوائد التوقيت الصيفي للمواطنين

يسهم تطبيق التوقيت الصيفي في تحسين نمط الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتيح الاستفادة من ضوء النهار لفترات أطول، ما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، ويعزز من كفاءة العمل والإنتاج، فضلًا عن توفير وقت إضافي للأنشطة الاجتماعية والترفيهية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ويُعد التوقيت الصيفي من الأنظمة المعمول بها في العديد من الدول، لما يحققه من فوائد اقتصادية وتنظيمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما يدعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

إريك براون

من الشرق الأوسط إلى آسيا.. حرب ترامب المفاجئة تربك الحلفاء وتغير قواعد اللعبة الدولية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: "مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية" ركيزة لتمكين المصدرين بالذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

محمد فريد: المناطق الاستثمارية والصناعية سبيل التنمية في المحافظات

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد