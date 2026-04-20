محلل سياسي : الميليشيات عقبة شائكة في ملف المفاوضات بين إيران وأمريكا

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي الكبير، أن ملف الميليشيات سيظل من أبرز نقاط الخلاف في أي اتفاق قادم، لافتًا إلى أن دول الخليج تسعى إلى ضبط مدى الصواريخ الإيرانية، وأن هذه الميليشيات تسببت في تعطيل عودة الدولة العراقية.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مضيق هرمز يخضع للقانون الدولي، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها عليه، في وقت يرى فيه أن إيران تمتلك أدوات نووية وتقنية قادرة على التخصيب لكنها لن تُسمح لها بالوصول إلى السلاح النووي الكامل.

وتابع: المشهد لا يزال غير واضح بشأن توجهات واشنطن تجاه إيران، سواء فيما يتعلق بمسار الحرب أو السيطرة على مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز، مؤكدًا أن المرحلة الحالية مليئة بالغموض السياسي.