رسميا.. استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار رسميا في البنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء مسجلا 51.85 جنيه للبيع، وتباين في أغلب البنوك العاملة في مصر.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” ، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

انخفض سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

51.83 جنيه للشراء

51.93 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية ليسجل نحو :

51.83 جنيه للشراء

51.93 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:

51.82 جنيه للشراء

51.92 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي HSBC نحو :

51.80 جنيه للشراء

51.90 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

51.79 جنيه للشراء

51.89 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

51.78 جنيه للشراء

51.88 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:

51.77 جنيه للشراء

51.87 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

51.77 جنيه للشراء

51.87 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي عند:

51.75 جنيه للشراء

51.85 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

51.73 جنيه للشراء

51.83 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند:

51.70 جنيه للشراء

51.80 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

51.70 جنيه للشراء

51.80 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

51.63 جنيه للشراء

51.73جنيه للبيع

ثبت سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأربعاء لنحو :

51.71 جنيه للشراء

51.85 جنيه للبيع

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم

51.83 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

51.73 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار في مصر اليوم

51.82 جنيه.