الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وهو ما تواصل اليوم الثلاثاء في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات للبنوك في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم 

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي  لنحو:
51.95 جنيه للشراء 
52.05 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند:

51.80 جنيه للشراء 
52 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي عند:

51.85 جنيه للشراء 
51.95 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس  لنحو :
51.80 جنيه للشراء 
51.90 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  لنحو: 

51.73 جنيه للشراء 
51.83 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:
51.73 جنيه للشراء 
51.83 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي HSBC نحو :
51.73 جنيه للشراء 
51.83 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي  CIB نحو:
51.73 جنيه للشراء 
51.83 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
51.73 جنيه للشراء 
51.83 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية ليسجل نحو :
51.72 جنيه للشراء 
51.82 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:
51.72 جنيه للشراء 
51.82 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي لنحو:
51.72 جنيه للشراء 
51.82 جنيه للبيع

وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:
51.70 جنيه للشراء 
51.80 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
51.70 جنيه للشراء 
51.80 جنيه للبيع

 أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

وهبط سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:
51.63 جنيه للشراء 
51.73جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول  نحو:
51.63 جنيه للشراء 
51.73جنيه للبيع

وانخفض سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الثلاثاء لنحو :

 51.71 جنيه للشراء

 51.85 جنيه للبيع

 أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

51.95 جنيه

 أعلي سعر لشراء الدولار اليوم 

51.73 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار في مصر اليوم

 51.79 جنيه.

