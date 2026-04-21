الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الدولار و العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21أبريل في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره . 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 51.92 جنيه للشراء.

- 52.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.93 جنيه للشراء.

- 52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.93 جنيه للشراء.

- 52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

- 51.95 جنيه للشراء.

- 52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.91 جنيه للشراء.

- 52.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
 

- 51.90 جنيه للشراء.

- 52.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
 

- 51.93 جنيه للشراء.

- 52.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال في بنك CIB

سجل سعر الريال في بنك CIB مستوى 13.81 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، مع إستقرار ملحوظ يعكس الثقة في استقرار سعر الصرف داخل القطاع البنكي المصري، مما يمنح المواطنين والمستثمرين ثقة أكبر في عمليات التحويل المالية.

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نفس مستوى بنك CIB، حيث تراوح بين 13.79 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، مع مؤشرات على استقرار الأسعار على المدى القصير.

سعر الريال في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر الريال نحو 13.79 جنيه للشراء، و13.87 للبيع، وهو ما يعكس مستوى الطلب والعرض في السوق المصرية بشكل يومي.

سعر الريال في بنك البركة

وسجل سعر الريال في بنك البركة مستوى 13.80 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، ويعد من الخيارات الجيدة للمستثمرين المهتمين بالتعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة في السوق.

سعر الريال في بنك التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان، فكان السعر عند 13.81 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

شراء: 169.00 جنيه

بيع: 169.40 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنوك

البنك الأهلي المصري: 168.00 / 170.70 جنيه

بنك مصر: 168.00 / 170.70 جنيه

بنك الإسكندرية: 167.50 / 170.00 جنيه

CIB: 168.20 / 170.50 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 167.80 / 170.90 جنيه

بنك قناة السويس: 168.00 / 170.60 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا داخل البنوك، حيث بلغ سعر الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.1873 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع في البنك الأهلي الكويتي حوالي 14.1566 جنيهًا، مع استمرار التداول في نطاق قريب من متوسط السوق.

سعر الدينار البحريني 

كما سجل الدينار البحريني مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري نحو 137.6131 جنيهًا، وسعر البيع في كريدي أجريكول حوالي 137.9201 جنيهًا، محافظًا على توازنه داخل نطاقات مستقرة.

سعر الريال العماني 

وفي المقابل، جاء الريال العماني عند مستويات قوية أيضًا، حيث سجل سعر الشراء في البنك المركزي المصري نحو 134.8503 جنيهًا، وسعر البيع في كريدي أجريكول حوالي 135.0649 جنيهًا، وسط تداولات محدودة تعكس استقرارًا نسبيًا في حركة الطلب.

سعر الريال القطري 

أما الريال القطري فقد سجل سعر شراء عند 14.2328 جنيهًا وسعر بيع في بنك فيصل الإسلامي عند 14.26 جنيهًا، مع تحركات طفيفة لا تخرج عن النطاقات المعتادة.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
