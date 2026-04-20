الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدينار الكويتي يفقد 8 جنيهات من قيمته أمام الجنيه المصري في 24 ساعة

سعر الدينار الكويتي اليوم
رانيا أيمن

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المصرية، مقارنة بالمستويات التي سجلتها العملة الكويتية في تعاملات يوم أمس الأحد.

وسجل الدينار الكويتي اليوم انخفاضاً واضحاً في مستويات الصرف؛ ففي البنك الأهلي المصري، تراجع سعر الشراء ليصل إلى 166.22 جنيه مقابل 173.7 جنيه أمس، كما انخفض سعر البيع إلى 169.86 جنيه بعد أن كان 177.3 جنيه، ليفقد الدينار نحو 7.4 جنيه من قيمته.

وسجل بنك مصر مستويات قريبة من البنك الأهلي عند 166.49 جنيه للشراء و169.70 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدينار اليوم 166.11 جنيه للشراء و169.80 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس التي بلغت 173.7 جنيه للشراء و177.2 جنيه للبيع، محققاً تراجعاً قدره 7.4 جنيه أيضاً في سعر البيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك الأخرى

وواصل بنك الكويت الوطني تقديم أعلى سعر لبيع الدينار في السوق اليوم عند 170.98 جنيه، إلا أنه سجل تراجعاً مقارنة بسعر الأمس الذي بلغ 179 جنيهاً. 

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدينار الكويتي اليوم 163.81 جنيه للشراء، مقارنة بـ 171.2 جنيه في تعاملات أمس.

وفيما يخص البنك المركزي المصري، فقد اختتمت التعاملات الرسمية اليوم عند مستوى 169.45 جنيه للشراء و169.96 جنيه للبيع.

كذلك سجل المصرف العربي الدولي سعر 168.91 جنيه للشراء و169.24 للبيع. 

وفي نهاية تداولات اليوم سجل الدينار الكويتي تراجعا كبيرا يتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات من قيمته في أغلب المصارف الكبرى خلال 24 ساعة؛ مما يعكس تحركاً كبيراً في مؤشرات الصرف داخل القطاع المصرفي.

الدينار الكويتي اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم أسعار العملات العربية اليوم

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
