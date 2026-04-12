أخر تحديث.. متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر

استقر متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر عند 164.08 جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع.

ورصد موقع “صدى البلد” سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12 أبريل 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC اليوم الأحد 12-4-2026 نحو :

سعر الشراء:173.28جنيه.

سعر البيع:173.54 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية اليوم الأحد 12-4-2026 نحو :

سعر الشراء:173.22جنيه.

سعر البيع:173.60 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الأحد 12-4-2026 نحو :

سعر الشراء:171.51 جنيه.

سعر البيع:173.51جنيه

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 12-4-2026 لنحو :

سعر الشراء:170.21جنيه.

سعر البيع:173.48جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى اليوم الأحد 12-4-2026 نحو :

سعر الشراء:170.13جنيه.

سعر البيع:173.57جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى اليوم الأحد 12-4-2026 نحو :

سعر الشراء:168.42جنيه.

سعر البيع:173.80جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتى اليوم الأحد 12-4-2026 نحو :

سعر الشراء:168.24جنيه.

سعر البيع:175.55جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الكويت الوطني اليوم الأحد 12-4-2026 نحو :

سعر الشراء:168.01جنيه.

سعر البيع: 175.19 جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 12-4-2026 لنحو :

سعر الشراء:167.09جنيه.

سعر البيع:173.89 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي اليوم الأحد 12-4-2026 نحو :

سعر الشراء:164.58جنيه.

سعر البيع:174.57 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 12-4-2026 نحو :

سعر الشراء:160.88جنيه.

سعر البيع:174.39 جنيه.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 12-4-2026 عند :

سعر الشراء:173.13جنيه.

سعر البيع:173.62 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم الأحد

173.28 جنيه

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد

164.08 جنيه.