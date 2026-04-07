الدينار الكويتي يواصل التحرك في البنوك المصرية.. أعلى وأقل سعر اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي حالة من التباين خلال منتصف تعاملات اليوم داخل البنوك المصرية، حيث سجلت الأسعار تحركات محدودة بين الارتفاع والاستقرار النسبي وسط متابعة من المواطنين لحركة العملات العربية الأكثر تأثيرا في السوق المصري.

ويعد الدينار الكويتي من أقوى العملات العربية تأثيرا أمام الجنيه المصري نظرا لقيمته المرتفعة واعتماد شريحة كبيرة من التحويلات الخارجية عليه.

أعلى وأقل سعر للدينار الكويتي اليوم

سجل أعلى سعر للبيع نحو 179.24 جنيه فيما بلغ أقل سعر للبيع نحو 177.61 جنيه

أما على مستوى الشراء فقد سجل أعلى سعر 177.28 جنيه بينما جاء أقل سعر عند 171.57 جنيه.

وفيما يلي سعر الدينار الكويتي داخل البنوك وفقًا لآخر التحديثات:

البنك الأهلي المصري

174.40 جنيه للشراء 177.90 جنيه للبيع

بنك مصر

174.57 جنيه للشراء 177.91 جنيه للبيع

بنك CIB

174.30 جنيه للشراء 177.81 جنيه للبيع

بنك قناة السويس

175.82 جنيه للشراء 177.81 جنيه للبيع

كريدي أجريكول

175.95 جنيه للشراء 177.98 جنيه للبيع

بنك QNB الأهلي

177.26 جنيه للشراء 177.64 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي

177.28 جنيه للشراء 177.61 جنيه للبيع

بنك الأهلي الكويتي بيريوس

172.37 جنيه للشراء 177.61 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

171.57 جنيه للشراء 178.54 جنيه للبيع.