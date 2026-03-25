تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر ختام اليوم الأربعاء.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC اليوم الأربعاء 25-3-2026 نحو :

سعر الشراء:171.48جنيه.

سعر البيع:171.75 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية اليوم الأربعاء 25-3-2026 نحو :

سعر الشراء:171.34جنيه.

سعر البيع:171.72 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 25-3-2026 نحو :

سعر الشراء:169.69 جنيه.

سعر البيع:171.68جنيه

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتى اليوم الأربعاء 25-3-2026 نحو :

سعر الشراء:169.67جنيه.

سعر البيع:173.54جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 25-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:169.36جنيه.

سعر البيع:171.68جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى اليوم الأربعاء 25-3-2026 نحو :

سعر الشراء:169.34جنيه.

سعر البيع:171.74جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى اليوم الأربعاء 25-3-2026 نحو :

سعر الشراء:166.66جنيه.

سعر البيع:172جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء 25-3-2026 نحو :

سعر الشراء:166.22جنيه.

سعر البيع: 173.32 جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 25-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:165.48جنيه.

سعر البيع:172.22 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 25-3-2026 نحو :

سعر الشراء:163.37جنيه.

سعر البيع:171.74 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 25-3-2026 نحو :

سعر الشراء:159.18جنيه.

سعر البيع:172.56 جنيه.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 25-3-2026 عند :

سعر الشراء:171.33جنيه.

سعر البيع:171.72 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم الأربعاء

171.48 جنيه

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء

162.71جنيه.