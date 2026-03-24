الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24 مارس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد أسعار العملات اليوم، وسعر الدولار الآن وسعر الريال السعودي وكذلك الدينار الكويتي في البنوك.

أسعار العملات ببداية تعاملات البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

-   52.54  جنيه للشراء.

-    52.64  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

-   52.54  جنيه للشراء.

-    52.64  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-   52.54 جنيه للشراء.

-   52.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

-   52.56 جنيه للشراء.

-   52.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

-    52.56  جنيه للشراء.

-   52.66  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

-   52.48 جنيه للشراء.

-    52.58  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

-   52.60  جنيه للشراء.

-    52.70  جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

-  60.87   جنيه للشراء.

-  61.21  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

-  70.37  جنيه للشراء.

-  70.84  جنيه للبيع.

سعر صرف العملات مقابل الجنيه اليوم الاثنين 26-1-2026 في ختام التعاملات -جريدة المال

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

البنك المركزي المصري: 13.926 جنيه للشراء و13.965 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 13.926 جنيه للشراء و13.952 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 13.920 جنيه للشراء و13.947 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.918 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.918 جنيه للشراء و13.948 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بنك مصر: 13.892 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري: 13.892 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

 

بنك قناة السويس: 13.870 جنيه للشراء و13.962 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 13.860 جنيه للشراء و13.950 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.845 جنيه للشراء و13.941 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.838 جنيه للشراء و13.928 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 13.786 جنيه للشراء و14.096 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 13.582 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

-  14.30 جنيه للشراء.

-  14.34 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

-  13.34   جنيه للشراء.

- 14.46  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

-  169.01   جنيه للشراء.

-  171.88  جنيه للبيع.

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك
زيت الزيتون
بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
