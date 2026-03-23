الريال السعودي و الدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الاثنين

يستعرض موقع صدى البلد أسعار العملات اليوم و سعر الدينار الكويتي و سعر الريال السعودي خلال التعاملات المصرفية اليوم الاثنين وسط الأحداث الراهنة.

سعر اليورو في البنوك

البنك الأهلي المصري: 54.72 / 54.85 جنيه تقريبًا

بنك مصر: 54.72 / 54.85 جنيه تقريبًا

بنك القاهرة: 54.68 / 54.82 جنيه تقريبًا

البنك التجاري الدولي (CIB): 54.75 / 54.88 جنيه تقريبًا

سعر الجنيه الإسترليني

: 69.83 جنيه للشراء، 70.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودى يسجل: 13.92 جنيه للشراء، 13.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.83 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 13.92 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر، ما يعكس تقارب الأسعار بين البنوك الكبرى في السوق.

وفي عدد من البنوك الأخرى، سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.95 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 13.94 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع، كما وصل في بنك نكست إلى 13.95 جنيه للشراء و14.00 جنيه للبيع، وهو من أعلى مستويات البيع المسجلة.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم

170.52 جنيه للشراء، 171.02 جنيه للبيع.

سجل الدينار في بنك القاهرة نحو 167.35 جنيه للشراء و170.20 جنيه للبيع، بزيادة محدودة مقارنة بباقي البنوك،

بينما بلغ سعر الدينار في البنك التجاري الدولي وبنك بيت التمويل الكويتي نحو 167.17 جنيه للشراء و170.01 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدينار الكويتي خلال التعاملات، حيث وصل إلى نحو 167.49 جنيه للشراء و172.52 جنيه للبيع، متصدرًا قائمة البنوك من حيث سعر البيع،

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي : 14.23 جنيه للشراء، 14.27 جنيه للبيع.