سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سجل سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، مع تداولاته قرب مستوى 13.9 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

البنك المركزي المصري: 13.926 جنيه للشراء و13.965 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 13.926 جنيه للشراء و13.952 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 13.920 جنيه للشراء و13.947 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.918 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.918 جنيه للشراء و13.948 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بنك مصر: 13.892 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري: 13.892 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.870 جنيه للشراء و13.962 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 13.860 جنيه للشراء و13.950 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.845 جنيه للشراء و13.941 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.838 جنيه للشراء و13.928 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 13.786 جنيه للشراء و14.096 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 13.582 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

وتتراوح أسعار البيع في أغلب البنوك بين 13.94 و13.96 جنيه، مع تسجيل أعلى سعر في بنك الكويت الوطني عند 14.096 جنيه.