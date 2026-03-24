قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجدي عبد الغني: أحمد مجاهد له يد في سحب كأس أمم إفريقيا من السنغال
دعاء اليوم 5 شوال.. بـ7 كلمات يريك الله عجائب قدرته في جبرك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء
هجوم صاروخي إيراني.. دوي انفجارات ضخمة في وسط إسرائيل
قبل الفجر حلم أم رؤيا تتحقق؟.. 25 حقيقة عن الكوابيس لا يعرفها كثيرون
اليوم.. تشييع جنازة الدكتور أحمد عاطف درة بعد صلاة العصر
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟
ماذا تقول بين الأذان والإقامة؟.. اعرف أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي
وفاة المخرج والكاتب الدكتور أحمد عاطف درة
الفصائل اللبنانية تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين قرب بوابة حدودية
اعترفوا بتقصيركم.. رسالة غير متوقعة من أحمد مجاهد لمجلس إدارة الأهلي
برومو من زمان.. إبراهيم صلاح يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك للعمل بالإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

محمد صبيح

سجل سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، مع تداولاته قرب مستوى 13.9 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

البنك المركزي المصري: 13.926 جنيه للشراء و13.965 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 13.926 جنيه للشراء و13.952 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 13.920 جنيه للشراء و13.947 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.918 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.918 جنيه للشراء و13.948 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بنك مصر: 13.892 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري: 13.892 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.870 جنيه للشراء و13.962 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 13.860 جنيه للشراء و13.950 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.845 جنيه للشراء و13.941 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.838 جنيه للشراء و13.928 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 13.786 جنيه للشراء و14.096 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 13.582 جنيه للشراء و13.954 جنيه للبيع.

وتتراوح أسعار البيع في أغلب البنوك بين 13.94 و13.96 جنيه، مع تسجيل أعلى سعر في بنك الكويت الوطني عند 14.096 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

إمام عاشور

من ورا النادي .. إمام عاشور يصدم الأهلي بصفقة مرعبة

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

منصور الجوهري

طارق الدسوقي يفك شفرة منصور الجوهري: ملك ملوك التوفيقية الذي ذبحـ.ته التنازلات

ترامب

مسؤول سابق في البنتاجون : الأخبار الصادرة عن الجانب الإيراني ليست دائما صحيحة

ترامب

جون ميرشايمر: واشنطن لديها تاريخ طويل في خوض حروب حمقاء

بالصور

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد