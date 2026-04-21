قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أعلى سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء 21-4-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية ارتفاعات متفاوتة مع تباين محدود بين أسعار الشراء والبيع، وسط استمرار تحركات طفيفة في السوق المصرفي المحلي، وفق آخر تحديثات التعاملات.

وسجل بنك قناة السويس أعلى سعر شراء للدولار عند 52.110 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع في أغلب البنوك حول مستوى 52.00 إلى 52.21 جنيه، ما يعكس استقرارًا عامًا في سوق الصرف.

أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك

  • سعر الدولار في بنك قناة السويس:
    52.110 شراء – 52.210 بيع
  • بنك الإسكندرية:
    51.950 شراء – 52.050 بيع

أسعار الدولار في البنوك 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
    51.930 شراء – 52.030 بيع
  • سعر الدولار في بنك مصر:
    51.930 شراء – 52.030 بيع
  • سعر الدلار في البنك التجاري الدولي (CIB):
    51.910 شراء – 52.010 بيع
  • سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:
    51.930 شراء – 52.030 بيع
  • البنك العقاري المصري العربي:
    51.930 شراء – 52.030 بيع

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):
    51.930 شراء – 51.991 بيع
  • بنك البركة:
    51.900 شراء – 52.000 بيع
  • كريدي أجريكول:
    51.900 شراء – 52.000 بيع
  • QNB الأهلي:
    51.900 شراء – 52.000 بيع
  • بنك الكويت الوطني NBK:
    51.900 شراء – 52.000 بيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند:
51.921 جنيه للشراء – 52.061 جنيه للبيع

نظرة على حركة الدولار

يتحرك الدولار في نطاق محدود داخل البنوك المصرية بين 51.90 و52.11 جنيه للشراء، وبين 52.00 و52.21 جنيه للبيع، ما يشير إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف مع استمرار ترقب المتعاملين لأي تحركات عالمية مؤثرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

